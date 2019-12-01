Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 11:25:09

Tacámbaro, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- Entre montañas, lagos de origen volcánico, historia y tradiciones, Tacámbaro celebra 14 años de haber recibido el nombramiento de Pueblo Mágico, distinción que reconoce su riqueza natural, cultural y turística, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Conocido como el “Balcón de Tierra Caliente”, este destino fue incorporado al programa de Pueblos Mágicos el 21 de noviembre de 2012. Su nombre, de origen purépecha, significa “Lugar de Palmas” y su privilegiada ubicación geográfica permite disfrutar de distintos climas y paisajes en una misma localidad.

Entre sus principales atractivos destaca la Alberca del Rey Tacamba, un lago formado en el cráter de un volcán extinto, así como el Parque Ecoturístico Laguna de la Magdalena, el Cerro Hueco y el Centro Ecoturístico Los Sauces, espacios ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Su riqueza también se encuentra en su patrimonio histórico y religioso, con sitios como el Santuario de la Virgen de Fátima, que resguarda las llamadas “Vírgenes Refugiadas”, provenientes de países como Polonia, Hungría, Lituania y Cuba, además de la Catedral Diocesana de San Jerónimo y el Centro Cultural Amalia Solórzano.

En esta celebración, la Sectur invita a turistas y visitantes a descubrir Tacámbaro, recorrer sus calles, disfrutar de su gastronomía y dejarse conquistar por la hospitalidad de su gente. Para conocer más de este destino, se puede visitar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/