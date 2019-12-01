Sostiene Sectur encuentros estratégicos en ITB Americas para abrir nuevos mercados turísticos

Guadalajara, Jalisco, 12 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo (Sectur) continúa fortaleciendo la presencia del estado en los mercados turísticos internacionales mediante su participación en la primera edición de ITB Americas. Este encuentro de la industria turística, que se desarrolla en Expo Guadalajara, permite promover los atractivos, destinos y experiencias ante representantes nacionales e internacionales del sector.

Durante el segundo día de actividades, la delegación michoacana, encabezada por el titular de la Sectur, Roberto Monroy García, sostuvo encuentros y reuniones de trabajo para fortalecer la vinculación comercial, generar alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a atraer visitantes y consolidar la presencia del estado en nuevos mercados.

Como parte de esta jornada, el espacio de promoción de Michoacán recibió la visita de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, con quien se compartió el trabajo que se realiza para proyectar la riqueza cultural, tradiciones, gastronomía, experiencias y atractivos naturales de la entidad.

Con estas acciones, la dependencia refrenda su compromiso de estrechar vínculos con la industria turística global. Una muestra del éxito de estas estrategias se refleja en los resultados históricos de la reciente celebración de Noche de Muertos, que recibió a 1 millón 31 mil 682 turistas y visitantes procedentes de todo el país y de más de 40 naciones, generando un importante movimiento de pasajeros.

Estos avances forman parte de los esfuerzos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con el acompañamiento de la Sectur federal, que ha contribuido a ampliar la presencia de la entidad en ferias y encuentros especializados para llegar a nuevos mercados y atraer a más visitantes nacionales e internacionales.