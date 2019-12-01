Sectur presenta oferta turística de Michoacán en Los Ángeles

Sectur presenta oferta turística de Michoacán en Los Ángeles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 18:45:04
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Los Ángeles, California, a 20 de marzo de 2026.- Como parte de la gira de trabajo por Estados Unidos, la delegación de Michoacán, encabezada por el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, realizó una presentación de destino en Los Ángeles, California, para fortalecer la promoción turística del estado en el mercado internacional.

Durante el evento participaron integrantes del sector turístico de la ciudad estadounidense, quienes sostuvieron un diálogo con hoteleros, representantes municipales, touroperadores y prestadores de servicios turísticos de Michoacán, para fortalecer vínculos comerciales e impulsar la llegada de visitantes internacionales.

“Promocionamos a Michoacán en uno de los consulados más importantes de Estados Unidos y del mundo. Agradezco la invitación del cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, quien nos brindó la oportunidad de compartir la riqueza de nuestras regiones turísticas, cultura, tradiciones, Pueblos Mágicos y, sobre todo, la calidez de nuestra gente”, declaró el funcionario a través de sus redes sociales.

Asimismo, el titular de la Sectur subrayó la relevancia de la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Morelia con diversas ciudades estadounidenses, como Chicago, Dallas, Houston, San Antonio, Los Ángeles, Ontario, San José, Fresno, Oakland y Sacramento, lo que facilita el arribo de turistas a la entidad.

Por último, destacó que esta conectividad permite a los visitantes disfrutar de experiencias como el turismo religioso, especialmente durante la próxima Semana Santa, temporada en la que se desarrollarán más de 700 actividades en las siete regiones turísticas de Michoacán.

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