Sectur Michoacán iluminará parador turístico de Sierra Chincua

Sectur Michoacán iluminará parador turístico de Sierra Chincua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 19:34:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025. - El parador turístico del Santuario de la Mariposa Monarca en la Sierra Chincua contará por primera vez con iluminación en el área destinada a recibir visitantes y servicios básicos, sin que exista ninguna afectación al hábitat de la especie, informó el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García.

Detalló que el tendido eléctrico se extiende por 3 kilómetros desde la carretera y será completamente subterráneo, lo que no solo salvaguarda los bosques, sino que también aísla cualquier tipo de asentamiento humano en la zona intermedia. La obra llega únicamente hasta el parador turístico, ubicado fuera del núcleo del santuario de hibernación.

“Este trabajo realizado con una inversión 100 por ciento estatal, representa un antes y un después para Sierra Chincua, al dotar por primera vez de energía eléctrica a la zona, de manera ordenada y sustentable”, explicó Monroy García.

El trabajo está regulado por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y se apega a la normatividad de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, lo que asegura el estricto cumplimiento de criterios de conservación. 

La iluminación contempla sistemas de bajo impacto con luminarias dirigidas y controladas para evitar la dispersión de luz hacia el bosque, asegurando que no se altere el comportamiento de la fauna ni las condiciones naturales del entorno.

“El objetivo central es mejorar la calidad de vida de la comunidad y ofrecer mejores condiciones a los visitantes sin comprometer el equilibrio ambiental. Para reforzar este compromiso, se implementará un reglamento de uso que regule la operación del parador y mantenga la zona como un espacio ordenado y protegido”, explicó Omar Gutiérrez García, director de Obras y Proyectos de la Sectur estatal.

Con esta acción, el Gobierno de Michoacán no solo fortalece la infraestructura turística del santuario, sino que también abre nuevas posibilidades para el desarrollo comunitario, consolidando a Sierra Chincua como un referente de turismo sustentable en México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman segundo asesinato en menos de 24 horas en Celaya, Guanajuato
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
Accidente de moto en Zamora, Michoacán, deja dos muertos
Más información de la categoria
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Comentarios