Sectur informa nuevas facilidades para los establecimientos turísticos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, informó que desde el pasado 26 de noviembre de 2025 entraron en vigor cambios importantes al Reglamento de la Ley General de Turismo que harán más sencillo, claro y accesible el proceso de registro y clasificación para los prestadores de servicios turísticos.

Estos cambios fortalecen el apoyo y el acompañamiento local al sector, por lo que la dependencia estatal operará en estrecha coordinación con su homóloga federal para la verificación de la Clasificación Hotelera, garantizando un proceso más ágil, cercano y accesible para los prestadores de servicios.

“De igual forma, habrá una clasificación más clara y competitiva, los establecimientos contarán con una sola categoría oficial, lo que permitirá una imagen más sólida, transparente y reconocible para los clientes. Además de que se tendrá un Registro Nacional de Turismo (RNT) más práctico, es decir, se simplificaron trámites y requisitos. Ahora solo se solicitará acta constitutiva, identificación oficial del propietario o representante legal, credencial vigente expedida por la Secretaría de Turismo federal, en caso de ser guía de turistas, y formato único de solicitud de certificado de inscripción”, explicó Monroy García.

La Sectur señaló que los interesados pueden consultar la información completa para su registro en la siguiente enlace: https://rnt.sectur.gob.mx/. Mientras que para la Clasificación Hotelera, se puede ingresar a la página http://sch.sectur.gob.mx:8080/SCHWEB/

“Es el momento ideal para actualizarte, registrarte y darle mayor visibilidad, confianza y competitividad a sus establecimientos. Un trámite más simple, una imagen más fuerte y más oportunidades para crecer dentro del sector turístico”, concluyó el titular de Sectur.