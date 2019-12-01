Pátzcuaro, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Michoacán fortalece su posicionamiento en el mercado asiático gracias a la visita de turoperadores provenientes de China, lo que representa una oportunidad clave para consolidar alianzas comerciales directas que permitan integrar la oferta turística del estado en los catálogos internacionales de viaje, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Este acercamiento busca conectar a un número creciente de viajeros de ese continente con la riqueza cultural, gastronómica y tradicional de la entidad, un segmento que muestra un interés cada vez mayor por México. Como muestra de este potencial, la pasada celebración de Noche de Muertos recibió una importante cantidad de visitantes de China y Japón, confirmando que la región asiática es un mercado estratégico para el turismo estatal.

“Entre los destinos que visitaron los turoperadores se encuentran Pátzcuaro y su riqueza como Pueblo Mágico, y Morelia como ciudad colonial con su gran acervo histórico, además de la gastronomía y las artesanías que ambos lugares ofrecen a las y los visitantes”, señaló el funcionario estatal.

Estos recorridos forman parte de la estrategia de promoción internacional del estado en ferias y encuentros especializados de Asia. Dicha presencia ha sido posible gracias al respaldo de la Secretaría de Turismo federal, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con estas acciones, la Sectur busca diversificar los mercados emisores, generar nuevas oportunidades de comercialización y lograr que cada vez más viajeros asiáticos descubran por qué Michoacán es “el alma de México”.