Sectur federal y estatal fortalecen estrategia turística en el marco del Plan Michoacán

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2025.- El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, sostuvo una reunión de trabajo con su homóloga federal, Josefina Rodríguez Zamora, para definir acciones estratégicas conjuntas para fortalecer el turismo en la entidad, alineando las metas con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Son cuatro acciones fundamentales integradas al eje de Desarrollo Económico del Plan Michoacán, mismas que incluyen diversas campañas de promoción, tanto nacional como internacional, bajo el eslogan ‘Michoacán, el alma de México’, y el fortalecimiento de la infraestructura turística con una inversión federal de 300 millones de pesos destinados a las siete regiones del estado”, comentó el funcionario estatal.

El titular de la política turística de Michoacán expresó que las acciones se definieron tras una mesa de diálogo con empresarios, hoteleros, cocineras y cocineros tradicionales, presidentes de cámaras y demás integrantes de la cadena de valor estatal. Este esfuerzo de colaboración contempla la integración inmediata de 28 municipios al catálogo de experiencias comunitarias de la Sectur Federal.

Adicionalmente, se impulsarán dos eventos clave para el posicionamiento de Michoacán: un evento regional que integrará a los estados del centro del país para la promoción y venta de destinos, y un Festival de Ciudades Patrimonio de México a desarrollarse en Morelia.

Finalmente, los titulares de las secretarías de Turismo federal y estatal acordaron establecer una evaluación semanal de los avances de estas acciones. Este seguimiento continuo asegurará el cumplimiento de los objetivos definidos para el desarrollo económico y el fortalecimiento del sector turístico de la entidad.