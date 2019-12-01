Sector hotelero de Jungapeo se suma a la celebración de la Noche de Ánimas de Michoacán

Sector hotelero de Jungapeo se suma a la celebración de la Noche de Ánimas de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 19:32:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El sector hotelero de Jungapeo se ha preparado para sumarse con diversas actividades a la Noche de Muertos de Michoacán, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

Con un amplio programa que inicia el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, Daniel Behn Eschenburg, organizador del evento en el hotel Agua Blanca explicó que este negocio enfocado al turismo en la región, se ha posicionado como destino de retiros y actividades espirituales. 

“Todos los años se ha celebrado el tradicional Día de Muertos con altares, festejos y rituales. Este año se propone una ceremonia de cuatro días, fusionando tradiciones espirituales con prácticas de danza y canto internacionales”, señaló. 

El programa comienza el jueves 30 de octubre a las 15:00 horas con un círculo de bienvenida para posteriormente, realizar danzas de la paz y terminar a las 20:00 horas con un armado de altar.

Para el viernes 31 de octubre el programa inicia a las 7:30 horas con una meditación y cantos, para en punto de las 10:00 horas iniciar senderismo y apreciación de naturaleza y concluir a las 20:00 horas con una ceremonia a los ancestros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a mujer soldado dentro de Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero: Homicida sería su propio compañero
Aseguran arsenal en Buenavista, Michoacán
FGR reduce a cenizas casi 100 kilos de estupefacientes, equipo táctico y dos embarcaciones aseguradas en Michoacán
Detienen a presunta “halcón” de la delincuencia en Tianguis Limonero de Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Ultiman a mujer soldado dentro de Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero: Homicida sería su propio compañero
Realizan marcha normalistas en Morelia, Michoacán; dejan varios destrozos a su paso
Policía Municipal de Salvador Escalante bajo sospecha criminal: presentan a 18 elementos, sus armas y patrullas ante la Fiscalía de Michoacán
EEUU multará con más de 92 mil pesos a quienes crucen la frontera de manera ilegal
Comentarios