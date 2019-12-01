Se posiciona Morelia en el mercado turístico internacional 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 10:04:07

Guadalajara, Jalisco, a 12 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de atraer más visitantes y abrir nuevas oportunidades de promoción, Morelia participa en ITB Américas 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria turística, que se realiza del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.

Por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Turismo Municipal, encabezada por Thelma Aquique Arrieta, desarrolla una agenda de promoción y vinculación comercial, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado y la Asociación de Hoteles.

Como parte de esta agenda, se han realizado citas de negocios y reuniones con representantes de la industria turística de Estados Unidos, China, Francia, Costa Rica y Colombia, entre otros mercados, para presentar los atractivos de Morelia y establecer nuevas alianzas que permitan incrementar la llegada de visitantes.

Durante los encuentros se promueven la riqueza histórica, cultural, arquitectónica y gastronómica de la ciudad, así como las experiencias que ofrece a turistas nacionales e internacionales.

Con su participación en ITB Américas 2026, el Gobierno de Morelia busca ampliar la presencia de la ciudad en otros países, fortalecer la relación con operadores turísticos y agentes de viajes, y generar oportunidades que beneficien al sector turístico y a la economía local.

De esta manera, la administración municipal refrenda su compromiso de trabajar junto con el Gobierno del Estado y el sector empresarial para impulsar el turismo y proyectar a Morelia en nuevos mercados internacionales.