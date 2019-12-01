Se mantiene crecimiento turístico en Morelia

Morelia, Michoacán; 09 de julio de 2026.- La percepción positiva alcanzada por el país a nivel internacional, mejoró de manera importante por la celebración del Mundial, que funcionó como una ventana de promoción turística inigualable que genera las condiciones ideales para la segmentación, la mejora de los servicios turísticos, mostrar las experiencias, la gastronomía y la anfitrionía de los mexicanos.

México ha destacado, además, en la organización de eventos deportivos de talla internacional, logrando el reposicionamiento turístico de la marca país, que permitirá fortalecer la actividad turística a nivel nacional en el corto y mediano plazo, impactos positivos que continuarán fortaleciendo al destino Morelia.

En este contexto, Morelia comienza reaccionando a esta coyuntura de manera importante, fortaleciendo la segmentación, la oferta de servicios turísticos, la participación en ferias nacionales e internacionales y la promocionando del destino en mercados meta estratégicos.

Esta estrategia comienza con la participación que se tendrá en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, con una muestra artesanal, gastronómica y de promoción turística de la Ciudad que se llevará a cabo del 10 al 12 de julio.

Una fortaleza que suma de manera importante a esta ruta de consolidación turística, es el crecimiento constante de llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Morelia, que recibió en el mes de junio a 772 mil 100 viajeros, que representan un incremento del 12% con respecto al mismo mes del 2025.

La terminal aérea de Morelia destacó en el último reporte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con un crecimiento acumulado constante durante este primer semestre del año que lo posicionaron como el de mejor desempeño con respecto a los 12 aeropuertos que opera el GAP.

Es así como el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invita a las familias morelianas a continuar fortaleciendo los lazos de fraternidad entre los habitantes del municipio y reafirma su compromiso por fortalecer el sector turístico que impacte en la economía de sus habitantes.