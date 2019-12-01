¡Se desató la Bukimanía en el FICM!

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- La emoción, música y el orgullo michoacano se hicieron presentes en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con el regreso de Marco Antonio Solís y Los Bukis a su tierra, para vivir el reestreno de “¿Cómo fui a enamorarme de ti?” (1990), una película que forma parte de la historia de esta emblemática agrupación nacida en Ario de Rosales.

Ante la euforia de sus seguidores, algunos de los integrantes de la agrupación compartieron este momento especial junto al titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, quien reconoció su invaluable aportación a la música y el orgullo que representan para Michoacán ante México y el mundo.

Como parte de este encuentro, Daniela Michel, directora general del FICM, entregó un reconocimiento a los músicos por su legado artístico y su contribución a la historia musical de México.

La presencia de esta agrupación en el festival también refleja cómo la música y el cine se convierten en experiencias que conectan con las emociones, fortalecen la identidad cultural y atraen las miradas hacia Michoacán, un destino donde el talento, la historia y las tradiciones forman parte de su riqueza.