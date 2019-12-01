San Juan Parangaricutiro tendrá puente-mirador 360°; proyecto turístico registra 20 % de avance

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Con un avance del 20 por ciento, avanza la modernización turística en las ruinas del antiguo templo de San Juan Parangaricutiro. El proyecto, que destaca por la construcción de un puente-mirador con vista panorámica de 360 grados, busca transformar la experiencia de las y los visitantes y consolidar una de las rutas naturales y culturales más emblemáticas de Michoacán.

El secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, detalló que esta estrategia se realiza en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encabezado por Sebastián Ramírez Mendoza, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Además del nuevo puente-mirador, el cual ofrecerá una perspectiva única del paisaje volcánico y las ruinas, la obra contempla la restauración de la emblemática torre del templo, un nuevo parador turístico con espacios comerciales, caballerizas, sanitarios y estacionamiento, así como senderos peatonales y señalética turística.

Este esfuerzo permitirá consolidar una ruta regional que conectará y beneficiará de manera directa a las comunidades de Angahuan, Zacán, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Salvador Combutzio, impulsando el desarrollo económico a través de un turismo ordenado y sustentable.

Durante una visita de supervisión realizada por el secretario y el director general de Fonatur, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Felipe Mincitar Velázquez, manifestó la disposición de su comunidad para colaborar en los proyectos. Asimismo, destacó el profundo significado histórico del lugar: "Aquí vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Tenemos un cariño y amor a las ruinas de Parangaricutiro, de nuestra iglesia, porque hace 400 años fue la primera celebración eucarística", expresó.