San Juan Parangaricutiro conmemora 83 años del volcán Paricutín: Sectur

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Las autoridades de San Juan Parangaricutiro han preparado una serie de actividades para conmemorar los 83 años del nacimiento del volcán Paricutín, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

El presidente municipal, Jesús Espinoza Rochín, señaló que en la mañana del próximo 20 de febrero se conmemorará el nacimiento del volcán con actividades como el ascenso a la cima, talleres didácticos, conversatorios, números artísticos y una amplia programación apta para todas las edades.

Por la noche, el público podrá apreciar, desde el lugar de las ruinas del Santuario del Señor de los Milagros, en la comunidad de Viejo San Juan Parangaricutiro, la iluminación de la torre y un espectáculo de pirotecnia que se lanzará desde la cima del volcán, el cual podrá observarse en las faldas del Paricutín.

“Hace 83 años la tierra habló y nació el volcán, marcando para siempre nuestra historia. Hoy conmemoramos su aniversario con un espectáculo único, con pirotecnia que recrea la fuerza de su erupción y una iluminación escénica que realza las ruinas del antiguo Santuario del Señor de los Milagros, como homenaje a la grandeza de nuestra tierra”, señaló el titular de la Sectur.

Tras el nacimiento del volcán que transformó el paisaje de Paricutín y San Juan Parangaricutiro, la Meseta Purépecha se ha convertido en un destino de clase mundial. Turistas de diversos países acuden hoy para escalar el coloso, recorrer los senderos de lava y visitar los vestigios que se mantienen como un emblema turístico de Michoacán.