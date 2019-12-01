Roberto Monroy expone acciones para potenciar el turismo a través del Teleférico de Uruapan

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados os | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 10:46:54

Morelia, Michoacán, a 20 de abril del 2026.- El secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, expuso que actualmente se llevan a cabo acciones para potenciar esta actividad económica a través del Teleférico de Uruapan, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que se colocarán mapas turísticos en las distintas estaciones en coordinación con las diferentes cámaras de comercio del municipio, además de que en las cabinas se han colocado códigos QR para que los usuarios descubran actividades por hacer en la ciudad.

Agregó que también se han marcado en estos mapas distintos hoteles a los cuales poder pernoctar cuando se visita la ciudad; además, hay algunos hoteles que han comprado tarjetas para ofrecerlas a los clientes para que utilicen el teleférico.

Roberto Monroy destacó que toda la región se verá beneficiada con este producto turístico que también es transporte público, además, uno de los más económicos para el usuario.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recalcó que el teleférico fue planeado como un transporte público pero también fue pensado con vocación turística, pues pasa por lugares como el centro de la ciudad que conserva aún los techos de teja, así como pasar por el parque nacional, con vistas de esta área natural.