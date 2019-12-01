Se registra accidente de motocicleta en Zitácuaro, Michoacán; una mujer resultó lesionada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:35:35

Zitácuaro, Michoacán, 20 de abril del 2026.- Una mujer resultó con fracturas en una de sus piernas, luego de que sufriera un accidente con la motocicleta que conducía en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Moctezuma y Landa y Piña, se había registrado un accidente de motocicleta.

Al sitio acudieron elementos toma de tránsito así como paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes al arribar encontraron a la conductora de una moto que presentaba fracturas en una de sus piernas, situación por la que fue llevada a un hospital.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.