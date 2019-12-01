Bloqueo en la carretera Celaya–Juventino Rosas

Bloqueo en la carretera Celaya–Juventino Rosas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:23:28
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Juventino Rosas, Guanajauto, a 20 de abril 2026.– Como medida de presión ante lo que consideran una acción injustificada, habitantes de la comunidad de San Antonio de las Maravillas cerraron la circulación colocando obstáculos sobre la cinta asfáltica, generando una interrupción total del tránsito en esta vía clave de la región.

El cierre ocurrió luego de un despliegue encabezado por elementos de la Fiscalía General del Estado, el cual concluyó con la aprehensión de dos personas. Esta situación provocó molestia entre los vecinos, quienes aseguran que los detenidos no cometieron delito alguno.

Ante ello, los inconformes decidieron manifestarse bloqueando la carretera, con la intención de exigir claridad sobre el operativo y la liberación de los involucrados, además de solicitar la intervención de otras instancias que revisen el caso.

El bloqueo ha provocado afectaciones a automovilistas y al transporte que circula por la zona, mientras los manifestantes permanecen en el lugar a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.

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