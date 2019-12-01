Motociclista herido en accidente en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:44:29

Morelia, Michoacán, 20 de abril del 2026.- Imparables continúan los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas, un motorista resultó herido luego de tener un percance con un vehículo, hechos registrados en Calzada Juárez, en las inmediaciones de la Federal 2, de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue este medio día de lunes que en el referido lugar se registró un accidente vehicular entre una moto y un vehículo.

A consecuencia del percance el conductor de la motocicleta resultó herido.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de tránsito para deslindar responsabilidades.