Madre buscadora encara a Fernández Noroña durante mitin en el EdoMex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 10:37:53

San Felipe del Progreso, Estado de México, 20 de abril del 2026.- Un momento de tensión se registró durante un evento público, cuando Inocencia González, madre de una joven desaparecida en Poza Rica, Veracruz, encaró al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

El hecho quedó grabado en video y muestra a la mujer acercándose al legislador para reclamarle por su postura frente a la crisis de personas desaparecidas en el país.

“Estoy aquí para decirle que sí existen las madres buscadoras”, expresó durante la confrontación.

Ante la insistencia de la mujer, personal de seguridad y colaboradores del senador intervinieron para contener la situación, lo que derivó en empujones y un ambiente de tensión en el lugar.

En las imágenes también se observa que el legislador evitó entablar un diálogo directo, mientras simpatizantes coreaban consignas a su favor.

Cabe destacar que Fernández Noroña ha sido señalado previamente por colectivos de búsqueda debido a declaraciones que, consideran, minimizan la problemática de desapariciones en México. Uno de los señalamientos surgió tras comentarios del senador sobre hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, donde cuestionó la procedencia de objetos encontrados en el sitio.

Hasta el momento, no se ha informado de alguna postura adicional por parte del senador tras este incidente.