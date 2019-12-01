“No me voy a ir”: joven evita ser privada de la libertad en asalto de una pizzería del EdoMex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 11:06:37

Chimalhuacán, Estado de México, 20 de abril del 2026.- Un asalto registrado en una pizzería del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, derivó en un intento de privación de la libertad de una joven, hecho que quedó captado en video y se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo dos sujetos ingresan al establecimiento y amenazan a clientes y trabajadores con armas.

Durante el atraco, los agresores intentaron llevarse a una joven, quien opuso resistencia mientras gritaba en repetidas ocasiones: “No me voy a ir”.

La víctima logró zafarse con ayuda de empleados del lugar, lo que impidió que fuera subida por la fuerza. Tras el incidente, los responsables huyeron del sitio.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas, mientras que se espera que las imágenes contribuyan a la identificación de los agresores.