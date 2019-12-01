En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:28:28

Apatzingán, Michoacán, 20 de abril del 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró asegurar vehículos, armamento y equipo táctico en la localidad de Acahuato, en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Sobre el particular se informó elementos de la Guardia Civil en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, llevaban a cabo acciones de vigilancia y prevención del delito.

En un momento determinado se aseguraron tres vehículos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, dentro de los cuales se localizaron tres armas largas, un lanzagranadas, tres granadas calibre .40 milímetros, 53 cargadores abastecidos, mil 10 cartuchos útiles, así como diversas prendas tácticas.

Finalmente todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes.