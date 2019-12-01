Riqueza turística, gastronómica y cultural hacen de Michoacán “el alma de México”: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 13:22:10

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- Michoacán es el destino que no debe dejarse de visitar, recorrer, disfrutar, saborear, conocer y vivir, compartió Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

“Michoacán no se cuenta, se vive. Y ‘el alma de México’, como lo dice el eslogan, es esencial para el país por su aporte turístico, cultural, gastronómico, artesanal e histórico, que a través de los años ha cautivado al mundo entero”, comentó el funcionario estatal en el marco del Día Mundial del Turismo que se conmemora este 27 de septiembre.

Además de la historia, artesanías y edificios que custodian la vida de México, la gastronomía y los paisajes naturales de Michoacán atraen la mirada del mundo. Prueba de ello son las diversas producciones televisivas y cinematográficas que han inmortalizado al estado, lo que valida el eslogan “lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, promovido por la Comisión de Filmaciones de Michoacán.

Bosques, playas, ciudades coloniales, Pueblos Mágicos, gastronomía, migraciones naturales, son parte de la oferta que Michoacán ofrece al mundo, y las cuales se pueden disfrutar viajando por carretera o por la conectividad aérea que en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha fortalecido, explicó Monroy García.

El Día Mundial del Turismo se conmemora desde 1980 para reconocer la importancia de esta actividad como un motor de desarrollo cultural y económico. Es crucial que su crecimiento sea responsable, tal como lo enfatiza el eslogan de este año: “Turismo y transformación sostenible”.

Para conocer las siete regiones turísticas de Michoacán, se puede visitar el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/