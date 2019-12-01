Marina desmantela laboratorio clandestino valuado en 279 mdp en Durango

Durango, a 2 de octubre del 2025. - Este jueves 2 de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, como parte de las labores de combate a la producción y tráfico de drogas, se desmanteló el mencionado sitio, donde también incautaron más de dos toneladas de metanfetamina, con valor de más de 279 millones de pesos.

"En Tamazula, Durango, en el poblado Cupia, personal de Marina localizó y neutralizó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 2 mil 750 kilos de metanfetamina, 28 mil 600 litros y 13 mil 500 kilos de sustancias químicas, 18 reactores, 10 condensadores, 6 centrifugadoras y material diverso. La afectación económica para la delincuencia organizada es de *279 millones 308 mil 126 pesos", detalló la SSPC.

Este golpe se suma a la lista de laboratorios desmantelados por la Secretaría de Seguridad. En los poblados de Los Cedritos, San Miguel de las Mesas y Cabañas de Tacuichamona de Culiacán, Sinaloa, unidades del Ejército localizaron 3 áreas de concentración de precursores de metanfetamina y aseguraron 650 litros y 25 kilos de sustancias químicas.