Quiroga se prepara para recibir el XVI Tunafest Internacional de México 2025

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre 2025.– El municipio de Quiroga será sede del TunaFest Internacional 2025, un evento que reunirá el arte, la música y la tradición de las tunas universitarias provenientes de España, Colombia y diversas regiones de México, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro cultural y turístico de gran relevancia.

En ese tenor, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, en rueda de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, anunció que el festival se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre, y destacó que esta celebración representa una oportunidad invaluable para activar la economía local, promover el turismo y fortalecer la identidad cultural del municipio.

“Invitamos con entusiasmo a todas las familias quiroguenses, a la gente de Michoacán y a los visitantes nacionales e internacionales a ser parte del TunaFest Internacional 2025. Este evento no sólo llenará nuestras calles de música y color, sino que también permitirá a quienes nos visiten descubrir la calidez de nuestra gente, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones. Quiroga está lista para recibirlos con los brazos abiertos”, expresó.

Durante la presentación oficial del evento, en el que se contó con la participación de Juan Carlos Téllez Ponce, director del TunaFest Internacional; Hilario Baltazar Coria, secretario de Turismo de Quiroga; Higinio Farías Morán, tesorero municipal; y Karina Campuzano Campuzano, regidora de Turismo, se detalló que el TunaFest Internacional, fundado en 2009 por Juan Carlos Téllez Ponce (Tuno Pipu), se ha posicionado como uno de los encuentros más importantes del arte del buen tunar, reuniendo agrupaciones universitarias de países como España, Portugal, Holanda, Perú, Chile, Colombia, Bolivia y México.

En esta edición 2025, participarán reconocidas tunas como la Tuna de la Reserva Naval de Colombia, la Tuna de Ingenieros Agrícolas de Madrid, la Cuarentuna Universitaria de Oaxaca, la Tuna Imperial de la FES Iztacala UNAM, la Cuarentuna de Morelia, entre otras.

El programa incluye una callejoneada el sábado 18 de octubre a las 18:00 horas, con salida desde el Palacio Municipal, seguida de un gran concierto en la Plaza Principal a las 19:00 horas, donde los asistentes podrán disfrutar de una velada llena de música, alegría y hermandad.

De acuerdo con los organizadores, se espera una afluencia superior a las mil personas, una derrama económica estimada en 500 mil pesos, y la participación de alrededor de 100 comerciantes locales. La inversión para el evento asciende a 70 mil pesos, con una ocupación hotelera del 44% confirmada hasta el momento, lo que representa tres hoteles llenos en la zona.

Alma Mireya González reiteró que este tipo de actividades posicionan a Quiroga como un destino turístico en crecimiento y fortalecen su vocación cultural, reafirmando su identidad como la “Capital de las Carnitas y las Artesanías”.

“El TunaFest es una muestra de lo que podemos lograr cuando unimos tradición, arte y turismo. Este tipo de eventos no sólo nos llenan de orgullo, sino que también generan beneficios reales para las familias quiroguenses”, concluyó Alma Mireya González Sánchez.