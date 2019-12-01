Querétaro celebrará 60 aniversario de la Procesión del Silencio con actividades en toda la ciudad

Querétaro, Qro., 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro anunció que este año se conmemorará el 60 aniversario de la Procesión del Silencio, una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad y que atrae a miles de visitantes durante la Semana Santa.

Mariana Ortiz Cabrera, titular de la dependencia, informó que se trabaja en coordinación con el Patronato de las Fiestas, el Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal y la Diócesis de Querétaro para organizar los festejos.

“Es una de las tradiciones más bonitas que tenemos y que más visitantes atrae. Queremos que la celebración se extienda también a las delegaciones, no solo al primer cuadro de la ciudad”.

Además de la Procesión del Silencio, dijo, se prevé la realización de actividades en la delegación Félix Osores y la instalación de un monumento a la Virgen de Dolores en el Centro Histórico, en coordinación con la diócesis.Destacó también las alianzas con universidades y asociaciones para fomentar el turismo social.

Actualmente existen 16 convenios con instituciones educativas, que han participado en actividades como la Rosca de Reyes y colaboran en la formación de guías turísticos con dominio de varios idiomas.

Subrayó la importancia de la policía turística, integrada por 200 elementos capacitados en Querétaro y 20 en San Juan del Río, quienes brindan información y apoyo a visitantes.

“La primera referencia para un turista suele ser un agente de policía, por eso los capacitamos en monumentos, rutas y también en idiomas como inglés”.

En cuanto a las expectativas para Semana Santa, Ortiz Cabrera estimó un incremento del 10 por ciento en el turismo, impulsado por el aniversario de la Procesión del Silencio y la difusión que genera la incorporación de Querétaro a la Red Mundial de Turismo Religioso.