Productor de carnitas de Tacámbaro defiende receta tradicional; llama a colegas certificarse

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2026.- La certificación de la marca colectiva “Carnitas Michoacán” representa una oportunidad para proteger la identidad gastronómica del estado sin modificar las recetas tradicionales de cada municipio, consideró Joel González Díaz, productor de carnitas de “Rey Tacamba”, quien invitó a sus colegas a realizar el trámite para obtener el distintivo, actualmente gratuito.

En rueda de prensa para anunciar la Feria de las Carnitas de Tacámbaro, el productor explicó que los interesados únicamente deben presentar documentación básica de sus establecimientos y recibirán acompañamiento para completar el procedimiento en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). Señaló que, pese a las facilidades, existe poca participación de los comerciantes, por lo que insistió en aprovechar el respaldo institucional.

Hasta ahora, seis productores de Tacámbaro, Quiroga y Morelia cuentan con la certificación. Detalló que el distintivo busca diferenciar las auténticas carnitas michoacanas de productos que utilizan el nombre del estado sin corresponder a su tradición.

Entre las características que identifican a este platillo mencionó su textura, suavidad, color natural y el uso de carne de cerdo de calidad, además de respetar las particularidades de preparación de cada localidad.

Como ejemplo de la tradición de Tacámbaro, explicó que su receta utiliza únicamente agua y sal, pues considera que la calidad de la carne y su correcta preparación son suficientes para conseguir un buen platillo. Añadió que el propósito de la certificación es que cada región conserve su estilo y que el reconocimiento de la marca permita identificar el verdadero origen de las carnitas.