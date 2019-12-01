Prepárate para celebrar los 15 años del Festival Internacional de la Cerveza: Sectur

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- La cultura líquida de Michoacán está de fiesta con el 15 aniversario del Festival Internacional de la Cerveza de Morelia, que se realizará el próximo 18 y 19 de octubre, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Edgar Mercado Ponce, presidente de la Asociación de Cerveceros de Michoacán (Acermich), director y fundador del evento, señaló que este festival fue el primero en su tipo en realizarse en “el alma de México” y este año, la sede será el Colegio de Morelia, ubicado Av. Guadalupe Victoria 2225, Lomas de Santiaguito.

Durante los dos días de actividades se tiene prevista la asistencia de aproximadamente dos mil personas que dejen una derrama económica superior al millón de pesos, ya que el evento cultural y multidisciplinario contempla diversión para toda la familia.

El programa cultural está conformado este año por exposiciones, degustaciones, maridajes, talleres como tiro con arco, propuestas de negocio para nuevas emprendedoras, juegos para niñas y niños, la participación del movimiento slow food, así como la representación del October Fest, sin olvidar la venta de mezcal michoacano y de cervezas nacionales e internacionales, en un horario de 11:00 a 23:00 horas.



De igual forma, habrá un taller de elaboración de cerveza con validez oficial ante la SEP, impartido por el maestro cervecero Nelson Casas Hernández. “Se realizará el sábado 18 de 17:00 a 20:00 horas, y el domingo 19 de 10:00 a 14:00 horas”, agregó Mercado Ponce.

Todos los pormenores se pueden consultar en el Facebook Festival Internacional de la Cerveza.