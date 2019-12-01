Prepara Querétaro temporada decembrina; proyecta derrama superior a los 2 mil 500 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 18:58:45

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Con techos de estrellas, un tren monumental, bosques encantados y la expectativa de superar los 2 mil 500 millones de pesos en derrama económica, Querétaro se alista para vivir una temporada decembrina inolvidable, confirmó Adriana Vega Vázquez Mellado, titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur).

Estimó que durante las Fiestas Decembrinas se estima alcanzar una ocupación hotelera promedio del 65 por ciento en el Centro Histórico.

“Para lograrlo, el corazón de la capital se transformará en un gran escenario urbano con más de ocho espacios intervenidos, 500 metros de andadores iluminados y un despliegue de 300 mil puntos de luz LED que prometen envolver a locales y visitantes en una atmósfera de calidez y tradición”.

Reconoció que lejos de los esquemas tradicionales, la edición de este año incorpora novedades visuales y musicales diseñadas para sorprender a chicos y grandes.

“En el andador Madero se estrenará un innovador "techo de estrellas" que simula una lluvia estelar suspendida, sustituyendo la clásica arcada navideña y en Plaza Fundadores habrá una gran sorpresa para los más pequeños con un tren gigante e iluminado, acompañado de una selección musical pensada para evocar la nostalgia festiva.

El Jardín Guerrero se convertirá en un auténtico "bosque encantado", combinando ambientación natural y lumínica y en Plaza de Armas y Plaza Constitución se mantendrán los símbolos clásicos de la temporada, como el emblemático árbol navideño y los ángeles monumentales, enriquecidos con proyecciones de videomapping y espectáculos de luces con movimiento.

Más allá de los atractivos visuales, Vega Vázquez Mellado, subrayó que estas fechas representan una oportunidad invaluable para la convivencia familiar, el fortalecimiento del tejido social y el impulso a los comercios de toda la entidad.

"Representa un momento muy especial, un momento de unir familias, un momento de limar asperezas, un momento de ser distinto. Aquí hacerles una invitación a las familias: recorrer todos los municipios, tomarse un ponche, un buñuelo, comerse una carnachita de vez en cuando no está mal".

Aseguró que la magia navideña no se quedará solo en la capital; la estrategia busca descentralizar el flujo turístico, extendiendo la derrama económica hacia los Pueblos Mágicos y demarcaciones colindantes como Tequisquiapan, Huimilpan y Corregidora, las cuales también preparan verbenas, desfiles y una oferta artesanal y gastronómica lista para recibir al turismo de fin de año.