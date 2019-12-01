Pátzcuaro, el corazón de Michoacán que aguarda tu visita antes de que termine el año

Pátzcuaro, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.-Distinguido como el mejor Pueblo Mágico del país por la Secretaría de Turismo Federal, Pátzcuaro cautiva con una oferta inagotable: desde su exquisita gastronomía y escenarios naturales, hasta su vasta riqueza artesanal. Su arquitectura colonial, trazada por emblemáticas calles empedradas, resguarda la esencia de un pasado que mantiene vibrantes las tradiciones de la cultura purépecha.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), bajo la dirección de Roberto Monroy García, invita a las y los visitantes a vivir la magia de Pátzcuaro durante estos días festivos. Un punto imperdible es la Plaza Vasco de Quiroga, que alberga el monumental nacimiento artesanal, un proyecto que consolida el prestigio de este Pueblo Mágico. Esta obra rinde tributo al talento de las diferentes regiones del estado, integrando 26 piezas de más de cinco metros de altura elaboradas con técnicas tradicionales como chuspata, barro moldeado, textiles, máscaras de madera y popotillo de maíz.

Para vivir la experiencia completa, tienen que saborear la riqueza de su cocina, como un taco de charales, la sopa tarasca, uchepos, tamales o un atole de grano, y no pueden faltar las tradicionales nieves elaboradas de manera artesanal como la de pasta. Otro punto imperdible es el Estribo Grande, un mirador que muestra una vista hermosa del lago de Pátzcuaro.

Dentro de los lugares imperdibles para recorrer están la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la Biblioteca Pública ubicada frente a la recién restaurada Plaza Gertrudis Bocanegra, el Mercado Municipal “Vasco de Quiroga”, la Casa de los Once Patios, el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, y por supuesto, no puede faltar el viaje a la isla de Janitzio.

También se encuentra el Centro Interactivo Vasco de Quiroga (Civaq), donde se puede apreciar un nacimiento totalmente diferente, pero también creado por manos artesanas, bajo el nombre “Constelación de Lorenzo”. Este nacimiento de 50 figuras de alambre, tela y lana fue elaborado por la artesana Cecilia Victoriano Cruz y su hijo Juan Bautista, originarios de San Lorenzo, localidad de Uruapan.