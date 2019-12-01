Pátzcuaro cumple 491 años de historia, tradición y orgullo: Sectur

Pátzcuaro, Michoacán, 28 de septiembre de 2025. - Pátzcuaro cumple hoy 491 años de historia, tradición y orgullo, convirtiéndolo al paso de los años en un Pueblo Mágico que inspira con su cultura purépecha, su arquitectura colonial y sus celebraciones que han sido conocidas en diversas partes del mundo, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Pátzcuaro nació oficialmente en 1534, ciudad que desde entonces ha logrado destacarse y cautivar con su historia y belleza. Entre sus calles empedradas y plazas coloniales, late el espíritu purépecha cuyo nombre significa “la puerta del cielo”, recordó la Sectur Michoacán.

“Ahí los turistas y visitantes tanto nacionales como internacionales encontrarán la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, coloridos mercados de artesanías, el nuevo Mercado municipal de Pátzcuaro, obra impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el emblemático lago de Pátzcuaro y una tradición cultural que lo hacen un destino único en México”, comentó Monroy García.

Pátzcuaro es una ciudad que fascina con su atmósfera de otra época. Una de las joyas arquitectónicas de la ciudad es la Plaza Vasco de Quiroga, la segunda plaza colonial más grande de México, notable por no estar rodeada de edificaciones religiosas, algo raro en la traza urbana colonial. Ahí, la vida bulle en mercados, tiendas de artesanías y bajo la sombra de árboles centenarios, sin olvidar espacios naturales como el Estribo Grande.

Para conocer más de la riqueza que tiene Pátzcuaro, Pueblo Mágico de Michoacán, ingresa a https://visitmichoacan.com.mx/