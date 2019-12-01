Patamban celebra a Cristo Rey con sus emblemáticos tapetes: Sectur

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- El turismo religioso tendrá una opción más para disfrutar antes de terminar el año con la festividad a Cristo Rey en Patamban, que se desarrollará el próximo 26 de octubre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal de Tangancícuaro señaló que esta festividad es una de las celebraciones religiosas más emblemáticas que cada año reúne a diversos artesanos para la elaboración de los tradicionales tapetes que fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, ya que son una expresión artística única que se elabora con materiales naturales como hojas, semillas y flores de la región. “Se realiza el último domingo de octubre, cuando miles de fieles peregrinan al cerro de Cristo Rey para rendir homenaje al símbolo de su fe”, señaló.

Alan Cabrera García, director de Turismo de dicho municipio informó que este 2025 se espera la llegada de más de 15 mil personas a la comunidad que manifiesta su devoción y orgullo purépecha, acompañada de actividades culturales, artesanales y gastronómicas que fortalecen la identidad local y promueven el turismo religioso y comunitario en el municipio, al que se suman varios pueblos cercanos a la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 8:00 horas del 26 de octubre con el montaje de tapetes florales en las calles principales, para que en punto de las 15:00 horas inicien la procesión de Cristo Rey.

Finalmente, los organizadores detallaron que para llegar desde Morelia a Patamban se debe tomar la carretera federal 15 con dirección a Zacapu-Zamora. Al llegar a Tangancícuaro, continuar por la carretera estatal que conduce a San José de Gracia y seguir los señalamientos hacia Patamban. El trayecto es de aproximadamente 2 horas con 30 minutos y durante el recorrido podrán disfrutar de hermosos paisajes de la Meseta Purépecha, con zonas boscosas y vistas panorámicas de los cerros que rodean la región. Para mayores detalles se puede consultar el Facebook Gobierno de Tangancícuaro.