Participa Sectur en el Primer Foro Mexicano de Turismo Social en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:29:57

León, Guanajuato, 15 de octubre de 2026.- El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, participó en la inauguración del Primer Foro Mexicano de Turismo Social, realizado en León, Guanajuato, junto con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la secretaria de Turismo estatal, Lupita Robles León.

El encuentro reúne a representantes del sector turístico para dialogar, intercambiar experiencias e impulsar acciones que permitan avanzar hacia un turismo más incluyente y accesible, en el que un mayor número de personas pueda disfrutar de los destinos y sus experiencias.

En su calidad de secretario de Michoacán y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Monroy García destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los estados y los distintos actores de la industria para promover un modelo turístico que genere inclusión, bienestar y oportunidades para todas y todos.

Con esta participación, Michoacán refrenda su compromiso con el fortalecimiento de un turismo con sentido social, que además de impulsar la actividad económica, contribuya al desarrollo de las comunidades y amplíe las oportunidades para disfrutar la riqueza cultural, natural y turística de México.