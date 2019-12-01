Para probar auténticas carnitas michoacanas visita Quiroga, Tacámbaro y Huandacareo: Sectur

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2025.- ¿Tienes algo que celebrar? ¿visitas inesperadas? ¿antojo? Para todos los pretextos, la respuesta es un buen taco de carnitas de Michoacán.

Las carnitas son uno de los platillos más distintivos de todo México, ¿quién no las ha probado? se sirven en todo tipo de celebración, bautizos, bodas, cumpleaños y cualquier tipo de reunión familiar.

Y si hablamos de carnitas, las de Michoacán no tienen comparación, aún cuando se preparan en todo el país y en diferentes partes del mundo, en México hay varios municipios donde se pueden disfrutar, por ello la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, comparte algunas ciudades que se deben visitar antes de terminar el año y gozar de este rico y emblemático platillo michoacano.

En Quiroga, conocida como "la capital de las carnitas" de Michoacán, en la plaza principal de esta ciudad verás puestos históricos como El Rey de las Carnitas o Carnitas Carmelo, donde se sirven variantes tradicionales: maciza, surtida, costilla, cuerito, tanto en taco como en torta, listos para ser acompañados por un refresco. Durante tu estancia también puedes ingresar a los locales donde verás las distintas artesanías locales que se venden.

El Pueblo Mágico de Tacámbaro no se queda atrás y cuenta con su festival de carnitas, guarniciones típicas, ambiente cultural; es uno de los lugares con más fama por su carnita maciza, surtida y cuerito, evento con más de 100 toneladas de sabor. Este festival se realiza del 14 al 16 de noviembre de este año con la participación de más de 150 expositores que ofrecen distintas variedades de carnitas, preparadas por productores locales y de otras regiones del estado.

Huandacareo no solo tiene sus balnearios y parques acuáticos, es un municipio con una excelente producción de carnitas, además Santa Clara del Cobre, Morelia y Tarímbaro se unen a esta experiencia de sabor y calidad que ha llevado a este platillo michoacano a recibir la marca de certificación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que garantiza su autenticidad, calidad y origen.

Además, la Sectur Michoacán recordó que recientemente también fueron calificadas por Taste Atlas como el mejor platillo elaborado con cerdo en el mundo, con 4.7 de 5 estrellas. Para conocer más de este platillo o de los municipios donde disfrutarlos, ingresa a https://visitmichoacan.com.mx/