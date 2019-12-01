Morelos se prepara para celebrar el Día de Muertos con arte, tradición y orgullo michoacano

Villa Morelos, Michoacán, a 16 de octubre 2025.- El Ayuntamiento de Morelos, que encabeza Julio César Conejo Alejos, en coordinación con la Casa de la Cultura, invita a las y los morelenses, así como a visitantes de todo Michoacán y del país, a participar en las actividades conmemorativas del Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas y significativas de nuestra identidad mexicana.

Con el objetivo de preservar y difundir el valor cultural de esta celebración, Morelos abrirá sus puertas al color, la música y la creatividad este sábado 1 de noviembre, en la Plaza Principal, donde se desarrollará una serie de eventos dedicados a honrar la memoria de quienes ya partieron.

El programa iniciará a las 8:00 de la mañana con la elaboración de altares y tapetes tradicionales, espacios que reflejarán el amor, respeto y devoción que caracterizan a esta fecha.

Por la tarde, las actividades continuarán a partir de las 6:00 p.m. con la colocación de ofrendas en los altares, seguidas por la presentación de la Orquesta de Cuerdas Media Luna a las 6:30 p.m., que deleitará al público con melodías llenas de sensibilidad y tradición.

Posteriormente, a las 7:30 p.m., se llevará a cabo el recorrido de las autoridades municipales por los distintos tapetes y altares, acompañados por la comunidad, para apreciar el talento y la creatividad de las y los participantes.

En ese mismo horario, el escenario se llenará de color y movimiento con la actuación del grupo de danza de la comunidad de San Nicolás y de los grupos artísticos de la Casa de la Cultura. Más tarde, a las 8:15 p.m., el Ballet Folklórico “Morelos”, bajo la dirección del profesor J. Guadalupe Díaz Martínez, presentará su espectáculo Fiesta Mexicana, una muestra de orgullo cultural y talento local.

El programa cerrará a las 9:00 p.m. con el tradicional convite, donde la música, las velas y la alegría de la gente darán vida al espíritu festivo y místico que distingue al Día de Muertos en Morelos.

Al respecto, el presidente municipal destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que dan identidad a Michoacán y fortalecen el sentido de comunidad.

“El Día de Muertos no sólo es una tradición, es una expresión del alma de nuestro pueblo. En Morelos celebramos la vida, la memoria y la unión familiar que esta fecha representa. Invitamos a todos a ser parte de esta gran fiesta cultural”, expresó.

El alcalde hizo mención que para su administración es una prioridad la preservación de las tradiciones, el impulso a la cultura y el fortalecimiento del turismo local, invitando a todas y todos a disfrutar de una jornada llena de color, música y raíces michoacanas.