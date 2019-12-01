Morelia lidera el crecimiento turístico a nivel nacional: Gobierno Federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 09:45:04

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- Morelia se posiciona como el destino con mayor crecimiento estimado en la llegada de turistas para el periodo vacacional de verano 2026, que abarcará del 20 de julio al 30 de agosto, según las proyecciones del Gobierno Federal para los principales centros turísticos del país.

De acuerdo con el comunicado de prensa federal, Morelia registrará un incremento de 26.8% en la llegada de visitantes respecto al mismo periodo de 2025. Le siguen Mérida con 23.4%, Acapulco con 20%, mientras que destinos tradicionales como Los Cabos proyectan solo 8.7%; Ciudad de México, Puebla y Riviera Maya, 3%; Monterrey, 2.3%; Cancún, 1.7%; Guadalajara, 1.2%; y Puerto Vallarta, 1.1%.

“Estos datos confirman el gran momento que vive Morelia como destino turístico”, destacó el Gobierno del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar.

La capital michoacana cuenta con excelente conectividad terrestre y aérea a través del Aeropuerto Internacional de Morelia, que ofrece 10 frecuencias internacionales y 6 nacionales, con un incremento sostenido en el arribo de pasajeros durante 2026.

Esta tendencia refleja el trabajo coordinado para posicionar a Morelia como un destino seguro, atractivo y competitivo tanto a nivel nacional como internacional.