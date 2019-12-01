Morelia en Boca ofrecerá una cata exclusiva acompañada de música en vivo

Morelia en Boca ofrecerá una cata exclusiva acompañada de música en vivo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 09:40:09
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Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- El Festival Internacional de Gastronomía y Vino Morelia en Boca se convertirá en un punto de encuentro para disfrutar los sabores, saberes, arte y música del 9 al 11 de octubre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Por primera vez, el evento ofrecerá al público una experiencia multisensorial en el Conservatorio de las Rosas, recinto que abrirá sus puertas para redescubrir casi tres siglos de tradición musical a través de una propuesta que combinará vino y música en vivo.

La experiencia se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre a las 14:00 horas. Consta de tres estaciones con dos etiquetas cada una, acompañadas por un ensamble musical cuyos acordes evolucionarán al ritmo de cada copa. Durante el recorrido, las y los 15 asistentes disfrutarán de una pieza interpretada en vivo por estudiantes de música mientras descubren y degustan diversas propuestas enológicas.

La experiencia contará con la participación de Lulú Martínez, Enóloga del Año 2026; Romina Argüelles, Sommelier del Año Michelin 2025, y Lauren Plascencia, Sommelier del Año Michelin 2024, quienes conducirán a las y los participantes por una manera distinta de acercarse al vino, en un encuentro donde la gastronomía, la música y el patrimonio de Morelia se entrelazan.

Los accesos pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de venta del evento en el enlace https://experiencia-enologica-musical.boletia.com/. Con propuestas como esta, Morelia en Boca fortalece su vocación como escaparate gastronómico y turístico, al invitar a visitantes y residentes a vivir experiencias únicas en espacios emblemáticos de la capital del estado.

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