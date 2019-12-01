Tras cateo en Tingüindín, Michoacán, aseguran artefacto explosivo y dos vehículos

Tras cateo en Tingüindín, Michoacán, aseguran artefacto explosivo y dos vehículos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 10:30:02
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Morelia, Michoacán, a 6 de octubre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Pablo, municipio de Tingüindín, donde aseguró un artefacto explosivo y dos vehículos.

Sobre el particular se k formó que dicha intervención, realizada por el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en cumplimiento a un mandato judicial, permitió asegurar una camioneta GMC, color negro, en cuyo interior se encontró un artefacto explosivo con características de granada y tres cartuchos percutidos.

Asimismo, fue asegurada una camioneta Toyota Tacoma, color arena, además de un juego de placas vehiculares y dos juegos de artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

El inmueble y los indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para la realización de los actos periciales y ministeriales correspondientes.

La FGE continúa con las indagatorias a efecto de establecer la posible relación de lo asegurado con hechos constitutivos de delito.

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