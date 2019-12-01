En Morelia, Michoacán en asalto balean a un hombre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 08:59:35

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre 2026.- Con una herida de bala en el cuello terminó un hombre de aproximadamente 35 años, luego de ser atacado por delincuentes durante un robo en la zona poniente de la capital michoacana.

Al respecto se informó que la víctima, identificada como Kevin D., fue auxiliada en las inmediaciones de la colonia Lago III, después de que ciudadanos solicitaran ayuda a través del número de emergencias al percatarse de que se encontraba lesionado.

Socorristas acudieron al lugar y, debido a la gravedad de la herida, después de estabilizarlo lo trasladaron rápidamente a un hospital.

Los primeros datos recabados señalan que Kevin habría sido interceptado cuando se encontraba por el Libramiento Norponiente, cerca del cruce con la avenida Poliducto. En medio del atraco, uno de los agresores accionó un arma y el proyectil alcanzó a la víctima en el cuello.

Los responsables escaparon antes de la llegada de las corporaciones policiales y hasta el momento se desconoce su paradero.

Personal investigador de la Fiscalía de Michoacán tomó conocimiento del caso y realizará las diligencias para reconstruir lo sucedido, determinar qué le fue robado a la víctima y tratar de ubicar a los atacantes.