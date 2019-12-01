En Zitácuaro, Michoacán rescatan a víctima de secuestro y detiene a mujer relacionada con préstamos “gota a gota”

En Zitácuaro, Michoacán rescatan a víctima de secuestro y detiene a mujer relacionada con préstamos “gota a gota”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 08:49:25
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Zitácuaro, Michoacán, a 6 de octubre 2026.- Como resultado de actos de investigación por un caso de secuestro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) rescató con vida a una mujer y detuvo a Monserrat “N”, de 25 años, quien estaría relacionada con actividades de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Sobre el particular se informó que el personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro obtuvo información que permitió establecer la posible ubicación de la víctima, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo para su localización.

La acción se llevó a cabo en la colonia Flor de Liz, donde la mujer fue localizada con vida. En el sitio también fue detenida Monserrat “N”, señalada por la víctima por su posible participación en los hechos.

De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, la investigada estaría vinculada con el esquema de préstamos denominado “gota a gota” y presuntamente trabajaba para personas de nacionalidad colombiana relacionadas con esta actividad.

Durante la intervención fueron asegurados dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, una motocicleta Honda y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

La detenida y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica y establecer la posible participación de otras personas.

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