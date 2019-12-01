Morelia en Boca concluye hoy su edición 16 con lo mejor de la gastronomía y el vino

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- El Festival Internacional de Gastronomía y Vino Morelia en Boca, edición 2026, concluye sus actividades con una invitación a disfrutar y reconocer los aromas, sabores y tradiciones que distinguen a la cocina mexicana y a la riqueza culinaria de Michoacán.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destaca la importancia de este encuentro como una plataforma que proyecta a Morelia como destino gastronómico y acerca al público el trabajo de quienes preservan y enriquecen la cocina tradicional. Además, el festival abre la temporada de celebraciones que durante los próximos meses llenarán de cultura, identidad y sabor distintos rincones del estado.

En sus tres días de actividades, Morelia en Boca ha reunido a cocineras y cocineros tradicionales, chefs, sommeliers, productores y especialistas en torno a propuestas como Cocina Central y Cocina de Humo, además de catas, talleres de mixología, demostraciones culinarias, mesas de diálogo y proyecciones documentales. Las actividades, que se desarrollan de 13:00 a 20:00 horas, se han realizado en el Centro Cultural Clavijero, el Conservatorio de las Rosas y Casa Valentín.

En esta edición se reconoció a Jair Téllez y Natalia Badán por su legado al desarrollo gastronómico. Entre las cocineras tradicionales de Michoacán presentes se han encontrado Benedicta Alejo Vargas, María Inés Dimas Carlos, Juana Bravo Lázaro y Rosalba Morales Bartolo, entre otras figuras destacadas.