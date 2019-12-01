Moisés Chiver comparte con creadores michoacanos el panorama del cine mexicano 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 16:59:10
Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Moisés Chiver, reconocido productor que a lo largo de su carrera cuenta con más de 10 películas y series entre las que se encuentran “Nosotros los nobles”, “Club de cuervos”, y “Como cortar a tu patán”, llegó a la capital del estado para una máster class gratuita, que realizó el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc) en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

Productor ejecutivo, productor asociado, y gerente de producción, Moisés cuenta con una carrera muy completa en el área, tanto de contenido nacional como internacional, pues además de desarrollarse en el séptimo arte de México, también ha participado en Festivales como Cannes y Festival Internacional de Cine de Toronto.

Ante un foro repleto de actores, estudiantes y gremio que conforman y dan vida al cine, el invitado respondió cada una de las preguntas de los asistentes, quienes coincidieron en saber sobre su experiencia en los proyectos que ha participado, específicamente en “Nosotros los nobles” y “Club de cuervos”, los cuales marcaron un hito en la industria cinematográfica y de entretenimiento en México y el extranjero.

Durante el encuentro Chiver recordó que “Nosotros los nobles”, dirigida por Gary Alazraki, ha sido una de las películas con más espectadores, según el Instituto Mexicano de Cinematografía registró más de 7 millones de boletos vendidos y generó ingresos de más de 327.52 millones de pesos.

La Sectur Michoacán recordó que estos encuentros continuarán hasta el 17 de octubre con la participación de Gareth y Molo Alcocer, y Antonio Riestra, clases magistrales que ya tienen cupo lleno.

