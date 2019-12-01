Michoacanos aprenden de cineastas internacionales en master class

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 13:23:56

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- El mundo y conocimiento de la cinematografía fue fortalecido durante cinco días en los que se desarrollaron master class con reconocidos cineastas nacionales e internacionales que llegaron a Michoacán para compartir sus experiencias con el talento local.

Estos encuentros de intercambio de información, experiencias, casos de éxito y momentos que han servido para ser un trampolín, fueron organizados por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc), en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) que dirige Roberto Monroy García, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

La última clase magistral estuvo a cargo del cineasta Antonio Riestra, quien ofreció la charla “Iluminación consiente” ante un amplio número de estudiantes, e integrantes del gremio cinematográfico de Michoacán.

En días anteriores se desarrollaron las clases “Cómo producir cine mexicano con menos de $200,000 USD”, con Eduardo Valenzuela; “La Producción del cine mexicano”, con Moisés Chiver; “¿De qué sirve estudiar cine?” con Gareth y Molo Alcocer, y “Casi el paraíso, desde el desarrollo hasta la pantalla grande”, con Edgar San Juan.

Este esfuerzo sigue el eje de formación y profesionalización del sector local para el fortalecimiento de la industria cinematografía en Michoacán, lo cual se suma a la atracción de producciones tanto de cine, televisión, documentales, comerciales y más opciones que se trabajan para destacar a Michoacán como escenario de filmaciones, explicó Monroy García.

Tal y como sucede con las ocho producciones que se encuentran en desarrollo en “el alma de México” desde el pasado mes de septiembre, y las cuales concluyen en noviembre de este año.