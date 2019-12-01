Michoacán te espera en los últimos días de la Feria de León: Sectur

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- La Feria Estatal de León 2026 ha entrado en su recta final y concluirá el próximo 4 de febrero, por lo que todavía hay oportunidad para que las y los visitantes descubran la presencia de Michoacán en esta plataforma de proyección nacional e internacional.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), destacó que el pabellón en el que tiene presencia el estado mantiene una ubicación privilegiada en el pasillo principal del Poliforum León. Este espacio de promoción recibe al público en el corazón del Recinto Ferial, en un horario de 10:00 a 23:00 horas.

A través de este estand, la comitiva michoacana promociona la riqueza de las experiencias y atractivos naturales, gastronómicos, culturales y artesanales, históricos y de playas que hacen de Michoacán “el alma de México”.

Pátzcuaro, Paracho, San Nicolás Obispo, Santa Clara del Cobre, Pamatácuaro y Zitácuaro son algunos de los destinos de Michoacán que han estado presentes para mostrar la oferta y riqueza con la que cuentan, logrando atraer la atención del público asistente que se ha dado cita este año a dicho evento.

La Sectur estatal destacó que esta feria es un escaparate que conecta con la identidad y las tradiciones, invitando a turistas y visitantes a redescubrir las razones para venir y vivir la experiencia de Michoacán.