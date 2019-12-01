Michoacán será sede del congreso internacional de otorrinolaringología: Sectur   

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Del 15 al 19 de octubre, Michoacán recibirá a más de 800 especialistas en otorrinolaringología y sub especialidades relacionadas en la XLVI edición del Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cuello (Fesormex), considerado como el evento más importante del campo en el país, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

La Fesormex es una organización que agrupa a especialistas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del oído, nariz y garganta en México que promueve la educación médica continua y la investigación en esta área y cuya misión es buscar mantener a los otorrinolaringólogos mexicanos a la vanguardia de la especialidad a través de conferencias, webinars y la publicación de trabajos científicos, comentó Roberto Dávalos Valenzuela, presidente de la federación.

Remarcó la importancia de traer a los especialistas del país a un congreso teórico-práctico con formación de vanguardia con temas relevantes e innovadores que contribuirán con su crecimiento profesional, para lo que se ha trabajado en un programa que incluye la participación de 100 ponentes nacionales y 18 internacionales, quienes se tiene contemplado dejen una derrama económica superior a los 10 millones de pesos.

Mientras que la presidenta del congreso, Adriana Fragoso Valencia, informó que “los ponentes provienen de países como Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, Eslovenia, Brasil, Francia, todos líderes mundiales en sus disciplinas, autores de libros, publicaciones internacionales que sin duda aportarán un importante conocimiento científico de primer nivel a todos los participantes”.

Por su parte J. Guadalupe Hernández Alcalá, integrante del comité organizador, comentó que tanto los especialistas como sus acompañantes tendrán la oportunidad realizar recorridos por Morelia, además de disfrutar de la gastronomía, y diversos recorridos por los Pueblos Mágicos. Las y los especialistas interesados en el tema, pueden encontrar más información en la página de internet www.congresofesormex.com