Michoacán, sede del segundo Encuentro de Narradores de Leyendas: Sectur
Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Morelia será sede de la segunda edición del Encuentro de Narradores de Leyendas, que se realizará el 26 y 27 de febrero en el auditorio de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), ubicado en la avenida Tata Vasco número 80, colonia Vasco de Quiroga, informó su titular Roberto Monroy García.

Por su parte, el administrador de Ecoturismo Morelia y organizador del encuentro, José Octavio Rodríguez Salguero, señaló que en el evento participarán 50 personas enfocadas en la narración oral, y destacó que esta práctica ancestral ha sido clave para transmitir valores, saberes, tradiciones, mitos y acontecimientos culturales a lo largo de la historia. 

Asimismo, el narrador de leyendas, Hiram Padilla explicó que esta forma de comunicación no solo entretiene, sino que fortalece la memoria colectiva e identidad cultural de las comunidades. Añadió que en Morelia, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las leyendas forman parte de la herencia tangible e intangible y permiten mantener viva la historia, transmitir conocimientos ancestrales y fomentar el interés por adentrarse en el mundo de la cultura oral. 

De la misma forma, la historiadora y actriz, Catalina Sanz Gallegos recordó que en Morelia existen relatos como “La Pila de la Mulata” o “La Mano en la Reja”, leyendas de túneles o “La Cueva del Toro”, narraciones que constituyen un acervo oral rico en simbolismos y significados locales.

El programa que integra esta segunda edición incluye la conferencia “La leyenda como identidad cultural de un pueblo”, talleres de leyendas y teatro, así como la presentación de un libro. Para mayor información están disponibles las redes sociales oficiales de la Academia de Turismo.

