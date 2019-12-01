Doble homicidio en Senguio, Michoacán: Hallan a dos hombres ultimados con tiros de escopeta 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 01:05:06

Senguio, Mich., a 18 de febrero de 2026.— La tarde de este martes fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en un predio cercano a la comunidad conocida como Rosa Azul, en el municipio de Senguio. Ambas víctimas presentaban heridas producidas por arma de fuego, así como visibles signos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del lugar realizaron una llamada de auxilio a la policía municipal tras percatarse de la presencia de dos personas tiradas en el terreno. Elementos de seguridad acudieron de inmediato y, al arribar, confirmaron que los hombres ya no contaban con signos vitales.

Tras el hallazgo, el área fue acordonada para preservar la escena, mientras se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía del estado. Peritos y agentes investigadores llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Los cuerpos, hasta el momento no identificados, fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde permanecerán en espera de que familiares acudan a realizar el reconocimiento legal.