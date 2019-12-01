Michoacán se suma a los destinos con teleféricos turísticos en México

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Con la inauguración del teleférico de Uruapan el pasado 18 de abril, Michoacán se suma a la lista de estados del país que cuentan con teleféricos turísticos, destacando por su tarifa accesible para la población.

Además de mejorar la movilidad urbana, este nuevo sistema de transporte se consolida como un atractivo turístico que brinda a las y los visitantes una experiencia única desde las alturas, con vistas privilegiadas del Centro Histórico, donde se ubican sitios emblemáticos como la Huatápera, las plazas y el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, así como de dos de los nueve barrios originarios de la conocida Perla del Cupatitzio.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que se prevé una afluencia diaria de hasta 20 mil personas, quienes podrán disfrutar de diversas activaciones culturales a lo largo del trayecto.

“Desde las cabinas, las familias podrán apreciar intervenciones en azoteas con elementos de la identidad estatal, con la lotería michoacana que mostrará imágenes de la Mariposa Monarca, la cocina tradicional, danzas y las artesanías, lo que genera una experiencia lúdica y cultural”, afirmó el funcionario.

Asimismo, subrayó el contraste del teleférico de Uruapan con los otros sistemas de transporte de la misma naturaleza en entidades como Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, Durango, Coahuila y Guerrero, los cuales se han consolidado como importantes atractivos turísticos, con tarifas que van de los 30 a los 350 pesos. En comparación, el Teleférico de Uruapan se posiciona como uno de los más económicos del país, con una tarifa de 11 pesos.

Finalmente, recordó a la población que se han distribuido más de 500 calcomanías con códigos QR en establecimientos comerciales, los cuales permiten acceder a información turística de Uruapan. Asimismo, se impulsa una campaña nacional que incluye la proyección de un cineminuto en 254 salas de Cinépolis, con el respaldo de la Secretaría de Turismo federal.