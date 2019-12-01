Detienen en Uruapan a un hombre, por el delito de violación en agravio de su hijastra adolescente

Detienen en Uruapan a un hombre, por el delito de violación en agravio de su hijastra adolescente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 17:04:51
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Uruapan, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) en la región Uruapan, informó sobre la detención de Antonio de Jesús “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, en agravio de su hijastra de 16 años.

Según los datos recabados durante las indagatorias, los hechos se registraron el 15 de junio de 2025, cuando el ahora detenido salió en compañía de la adolescente con el argumento de llevar una motocicleta a reparación; sin embargo, en ese contexto habría cometido la agresión.

Tras tener conocimiento del caso, personal del CJIM inició las diligencias correspondientes, logrando reunir elementos de prueba que apuntan a la posible participación del imputado. Con base en ello, se solicitó ante un Juez de Control la orden de aprehensión, la cual fue concedida.

Agentes de la institución dieron cumplimiento al mandato judicial y detuvieron al señalado, quien ya fue puesto a disposición de la autoridad competente. Será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de atender con firmeza los delitos que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

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