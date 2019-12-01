En palenque clandestino de Morelia, Michoacán, aseguran 29 aves con vida y encuentran 41 más sin vida

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- En un palenque clandestino ubicado en El Parián, de Morelia, Michoacán, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna, realizó el aseguramiento y resguardo de aves de corral en un inmueble habilitado como palenque clandestino. Las acciones se realizaron tras hechos registrados el sábado 18 de abril en el mismo sitio, donde se reportó un enfrentamiento armado con saldo de una persona fallecida y otra lesionada.

Sobre el particular se informó que derivado de trabajos de seguimiento y en coordinación con la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal se constituyó en el lugar, donde se localizaron diversas aves en condiciones que presumiblemente configuran actos de crueldad animal.

Como resultado de la intervención, fueron aseguradas con vida 29 aves de corral (gallos), las cuales fueron trasladadas a un refugio temporal para su resguardo y atención médica, informándose que la mayoría presentaba lesiones.

Asimismo, durante las diligencias periciales se realizó el levantamiento de 41 aves sin vida, cuyos restos fueron procesados conforme a los protocolos establecidos.

Cabe señalar que, de acuerdo con actos de investigación, en ese mismo sitio se registró el pasado sábado 18 de abril un enfrentamiento armado que dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada; hechos que también son materia de investigación por parte de la FGE.