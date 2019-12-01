Michoacán se conecta con el mundo, turistas de 10 países han visitado el estado: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 12:47:27

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Michoacán continúa atrayendo al turismo nacional e internacional por su riqueza y por la conectividad aérea que se ha fortalecido en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), señaló que la apertura de 8 nuevas rutas a inicios de este año, ya muestra grandes resultados, “en julio y agosto de 2025, recibimos 136 mil 524 pasajeros nacionales e internacionales, un crecimiento del 25 por ciento respecto al año anterior”, comunicó.

"El alma de México" se conectó con el mundo vía aérea, muestra de ello es el reporte de los turistas internacionales recibidos en la entidad del 14 de julio al 31 de agosto, provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Argentina, China, Canadá, España, Brasil, Italia y Francia.

Del total de turistas y visitantes, el 71 por ciento de ellos visitó al menos uno de los 10 Pueblos Mágicos que existen en el estado, de acuerdo a información proporcionada por el Observatorio Turístico de Michoacán.

Con la gestión de Roberto Monroy, Michoacán cuenta con 18 vuelos: 11 internacionales y 7 nacionales, estrategia de conectividad que está dando resultados históricos. “Hasta el momento tenemos un acumulado de enero a agosto superior a los 970 mil pasajeros, es decir, un 15.4 por ciento más que el mismo periodo de 2024” informó el secretario.

Finalmente el titular de la política turística de Michoacán recalcó que estas acciones son una muestra clara que el estado, con la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se fortalece como un referente en accesibilidad, competitividad y riqueza turística que puede disfrutarse a tan solo un vuelo de distancia.