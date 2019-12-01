Michoacán proyectará su riqueza cultural ante el sector turístico mundial

Madrid, España, a 19 de enero de 2026.- Previo al inicio formal de la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), se reunió con líderes del sector para la atracción de inversiones a la entidad.

“Iniciamos nuestra agenda en Fitur con la Asamblea de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur). En este foro, destacamos ante homólogos y empresarios la relevancia de diversificar la inversión privada; subrayé que el desarrollo de infraestructura hotelera y servicios debe potenciar no solo los destinos de sol y playa, sino también la riqueza de los destinos culturales”, manifestó el secretario.

El titular de la política turística de “el alma de México” enfatizó que durante el encuentro se pudieron intercambiar ideas y propuestas con los líderes del sector, así como concretar esfuerzos para contar con una presencia fuerte del país en la feria turística más importante de habla hispana.

“La entidad tendrá una presencia relevante e histórica en este evento”, agregó el funcionario estatal, quien funge como vicepresidente de la Asetur y ha sido designado por sus homólogos de todo el país para encabezar los trabajos de imagen y promoción en esta edición donde México es el país socio.

Finalmente señaló que se están afinando los últimos detalles para la Fitur 2026, la cual se realizará del 21 al 25 de enero en las instalaciones de la Institución Ferial de Madrid, donde la delegación estatal le mostrará al mundo por qué Michoacán, es “el alma de México”.